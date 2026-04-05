女優の石田ひかりが５日、東京・千代田区の帝国ホテルで行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」に出席した。

内館さんが脚本を務めたＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」（１９９２年）でヒロインを務めた石田は「（放送から）３３年（６か月）たった今でも（共演者と）仲良くお付き合いさせていただいたり、（今日も）取材をしていただけること、今回こういう機会をいただいて、より一層『ひらり』が私の中で大きい作品だった、と改めて感じています」とかみ締めながら語った。この日の会には同作で共演した伊東四朗、渡辺いっけい、鍵本景子も参列。思い出話に花を咲かせた。

内館さんとの思い出には「いつも朗らかに、いつもの笑顔で『がんばんなさい。いいじゃない』って。いつも軽やかに背中を押してくださったあの声が、耳にとっても残っています」。式中には内館さんの弟・均さんのあいさつや参列者の弔辞に耳を傾け「お別れは思っていたより早く訪れてしまいましたが、もちろん寂しさはありますが、本当にエネルギッシュに駆け抜けられた７７年間だったのではないかなと感じている」と思いを馳（は）せた。

内館さんの代表作の一つと言えば、「老害の人」（２０２２年）。「もし会えるとしたら、どんな話をしたいか」を聞かれ「私にも『老害』の話（＝作品）をやらせてください（と伝えたいです）」と回答。自身も５３歳になり、「そんな歳になりかけています。最近、私は初老害なので、気をつけないといけないなと思っている」と照れ笑い。天に向かって「今の年代になった私の役柄を書いていただきたかった」と別れを惜しんだ。