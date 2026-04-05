女優の三田佳子が５日、東京・千代田区の帝国ホテルで行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」に出席した。

三田は内館さんが原作を担当したＮＨＫドラマ「すぐ死ぬんだから」（２０２０年）、「老害の人」（２４年）に出演。「元々内館さんとずっとご一緒したいと思っていたけど、ご縁がなくて。内館さんの『すぐ死ぬんだから』をやりたいと思って、親しくしていたＮＨＫのプロデューサーとお話した時に『やりましょうよ』と、急に縁ができた」と振り返った。

それ以来、内館さんとはプライベートでも交流を深めた。作風とは異なり「ご飯を食べるとシャイで声も小さくて。かわいい字を書かれて意表をつかれた」。食事に行く度にお土産を贈りあう仲で「その時のエピソードをコラム（雑誌連載）に書いてくれてうれしかった」と頬を緩ませた。

最後に連絡をとったのは、内館さんの入院前だった。内館さんからは「心配しなくていい。すぐ戻ってくるからリハビリしてくる」と伝えられた。訃報（ふほう）を知った際には「リハビリだと思っていたので、ショックだった。寂しい、寂しい、本当に寂しいと思いました。ものすごく寂しかった。恋しいくらいに思う」と告白。過去には”姉妹のよう”とも表現した内館さんに対して「お仕事もそうだけど個人的にすがるような感じ。お仕事はもちろんですけど、お付き合いを深めたいと思っていたので寂しいです」と思いを馳（は）せていた。