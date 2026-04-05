◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト７―５中日（５日・神宮）

中日は悲劇的な逆転負けを喫し、再び今季ワーストタイの借金５に逆戻りした。

先発の高橋宏が６回まで無失点に抑えていたが、５点リードの７回に落とし穴が待っていた。先頭の岩田に二塁打を許すと、遊撃・村松の失策を挟んで、伊藤、鈴木叶の連打の後、武岡に押し出し四球で２点目を与えたところで降板した。

３点リードの無死満塁から、この日、出場選手登録されたばかりの斎藤が登板したが、初球に暴投で１点を失うと、長岡に同点２点打を浴びて降板。３番手の勝野がサンタナに勝ち越し２ランを浴び、この回、１死も取れぬまま一挙７失点の惨劇となった。

チームは開幕の３月２７日の広島戦（マツダ）で９回に４点リードを守れず逆転負けで、５連敗スタートとなっていた。その後、連勝したが、再び連敗とチーム状況が上向かない。

左脇腹の肉離れで出遅れている守護神の松山晋也が試合前練習から１軍に合流したが、この日の昇格は見送りになっていた。チームはここまで２勝は大野の１失点完投と柳の完封で、継投での逃げ切り勝利はなし。ブルペンの不安がそのまま成績に表れている。