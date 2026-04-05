大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表、５０）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた「ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）に登場。青い海をイメージしたド派手なマントでランウェイを歩いた。

マントを脱ぐと、１１月１４、１５日に大阪府内で行われる「全国豊かな海づくり大会」の法被姿に。関西コレクションの観客に、大阪の海の魅力を広げるイベントをＰＲした。波をイメージしたマントのフリルをヒラヒラさせた吉村氏は「海からパッと出てきて、波が動く海のイメージ。“さかなクン”になっているつもりはなかった」と笑った。

４度目の関コレ舞台。「毎回毎回場違いだなと思いながら、緊張して出させてもらっています。家族からは『こけるなよ、すべるなよ』と言われた。いろんな意味で」と送り出された。「皆さんの評価にお任せしますが、ステージ上ではすべって転ばなくてよかったです」と“スベり”はしなかった。

大阪・関西万博をＰＲした２０２５年４月以来の出演。日本維新の会は前回は野党だったが、今回は与党代表と立場を変えて姿を見せた。「今度機会があれば、高市さんも関西出身なので。奈良と大阪、一緒にコラボで。今はイラン情勢とかもありますから、いろんな課題が落ち着いたら一度。高市さん関西出身ですから」と、奈良県出身の高市早苗首相（自民党総裁、６５）とのランウェイ共演を熱望した。