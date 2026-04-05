女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が5日、栃木県・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮でBリーグ公式戦宇都宮―京都の試合にハーフタイムショーのゲストとして登場した。

2人は現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で主演を務めている。見上演じる一ノ瀬りんは、栃木県那須出身という設定。前日4日には撮影を行った大田原市でパブリックビューイングとトークイベントも行った。本作では東京出身の設定である上坂は今回が初めての栃木訪問。「自然がいっぱい広がっていて、凄くリフレッシュできました」と興奮気味に語った。昨晩は2人で名物のギョーザも堪能。「たらふくいただきました」と2人で笑顔を見せた。上坂は「きょう帰りたくないな〜」とも口にし、会場から大きな拍手を浴びた。

初めてのBリーグ観戦に2人は大興奮。見上は「凄い熱気で、気づいたら私も凄く声を出していましたね」と口にした。上坂も「かっこよかったです。熱気が凄くてたくさんパワーをもらいました」と力強く語った。

満員の会場には宇都宮の黄色いユニホームを身にまとったブースターが多く駆けつけた。トークショーの最後にはマスコット・ブレッキーとともに宇都宮にエールを送った。