『ゾンビランドサガ』史上最大“佐賀県凱旋イベント”2Days開催決定 県内での大規模イベントは8年ぶり
アニメ『ゾンビランドサガ』史上最大の“佐賀県凱旋イベント”『ゾンビランドサガ2027 in SAGA アリーナ（仮）』が、2027年4月24日、25日に2Daysで佐賀・SAGAアリーナにて開催されることが発表された。佐賀県内で行われる『ゾンビランドサガ』の大規模イベントは、8年ぶりとなる。
【写真】かわいい！来年佐賀凱旋が決定した全力で歌って踊るランシュシュキャストたち
SAGAアリーナは、本作の主要な舞台の一つである佐賀県佐賀市にあり、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のラストシーンのライブ会場としても登場した、まさに作品の“聖地”ともいえる会場。2019年、佐賀県唐津市ふるさと会館アルピノで行われた『ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュみんなでおらぼう！〜in SAGA』以来の大規模イベント開催となる。
キャストは、本渡楓（源さくら役）、田野アサミ（二階堂サキ役）、種田梨沙（水野愛役）、河瀬茉希（紺野純子役）、衣川里佳（ゆうぎり役）、田中美海（星川リリィ役）が出演する。
きょう5日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のイベント『ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜』にて発表され、キャストからも「ゾンビランドサガ」最大規模となる待望のSAGAアリーナでの凱旋イベントに対する意気込みも語られた。
本イベントのチケット最速先行受付はきょう5日午後9時よりスタート。さらに、5月27日発売の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-rayには、「アップグレードチケット優先申込券」が封入される。「アップグレードチケット」は、一般席購入者を対象に差額を支払うことで、座席のアップグレードや限定グッズが手に入る特別なチケット。
また、ぴあアリーナMMにて開催されたフランシュシュ5年ぶりとなるリアルライブ『ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜』では、アンコールも含め全15曲が披露された。本ライブは19日午後11時59分まで配信されている。さらに、本ライブのBlu-rayが9月30日に発売される。
『ゾンビランドサガ』は、謎のアイドルプロデューサー巽幸太郎にゾンビとして甦らされた、7人の伝説の少女たちが、ご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として、佐賀県を救うために奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ。
2018年10月〜12月に第1期が放送され大きな反響を呼び、その年のアニメ賞を数々獲得。メインキャストが演じるアイドルグループ「フランシュシュ」は佐賀県PR大使に委嘱されるなど、県民から愛される作品となり、続編となる第2期『ゾンビランドサガ リベンジ』が2021年4月〜6月にかけて放送された。
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SAGAアリーナは、本作の主要な舞台の一つである佐賀県佐賀市にあり、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のラストシーンのライブ会場としても登場した、まさに作品の“聖地”ともいえる会場。2019年、佐賀県唐津市ふるさと会館アルピノで行われた『ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュみんなでおらぼう！〜in SAGA』以来の大規模イベント開催となる。
きょう5日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のイベント『ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜』にて発表され、キャストからも「ゾンビランドサガ」最大規模となる待望のSAGAアリーナでの凱旋イベントに対する意気込みも語られた。
本イベントのチケット最速先行受付はきょう5日午後9時よりスタート。さらに、5月27日発売の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』Blu-rayには、「アップグレードチケット優先申込券」が封入される。「アップグレードチケット」は、一般席購入者を対象に差額を支払うことで、座席のアップグレードや限定グッズが手に入る特別なチケット。
また、ぴあアリーナMMにて開催されたフランシュシュ5年ぶりとなるリアルライブ『ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜』では、アンコールも含め全15曲が披露された。本ライブは19日午後11時59分まで配信されている。さらに、本ライブのBlu-rayが9月30日に発売される。
『ゾンビランドサガ』は、謎のアイドルプロデューサー巽幸太郎にゾンビとして甦らされた、7人の伝説の少女たちが、ご当地アイドルグループ「フランシュシュ」として、佐賀県を救うために奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ。
2018年10月〜12月に第1期が放送され大きな反響を呼び、その年のアニメ賞を数々獲得。メインキャストが演じるアイドルグループ「フランシュシュ」は佐賀県PR大使に委嘱されるなど、県民から愛される作品となり、続編となる第2期『ゾンビランドサガ リベンジ』が2021年4月〜6月にかけて放送された。
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