4日に行われたトルコ1部のスュペル・リグ第28節カスムパシャVSカイセリスポルの一戦にて、まさかの80m超え弾が生まれた。



何気ないキックのはずだったが、驚きのゴールを決めたのはカスムパシャGKアンドレアス・ギアニオティスだ。



1-0とカスムパシャが迎えた66分、味方のバックパスを受けたギアニオティスは前方へ大きく蹴り出した。これは最前線のFW目がけたボールだったはずだが、ギアニオティスの蹴ったボールは予想以上に伸び、相手のペナルティエリア手前で大きくバウンド。



するとこのボールの目測を誤ったのがカイセリスポルGKビラル・バヤズットだ。そこまでバウンドしないと考えていたのかもしれないが、大きくバウンドしたボールはバヤズットの頭上を超えてネットへ。



GKギアニオティスによる80m超え弾となり、カスムパシャが2-0で勝利を収めている。



