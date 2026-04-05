◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト７―５中日（５日・神宮）

ヤクルトが５点を追う７回、一気の攻勢で試合をひっくり返して逆転勝ちした。

先頭の岩田が右中間への二塁打で出塁し、敵失もからめて一、三塁とすると伊藤の右前適時打で１点をかえし、鈴木叶が左前打。満塁に好機を広げて武岡が押し出しの四球で１点を追加した。６回まで無得点に封じられていた高橋宏を降板させると、代わった斎藤が長岡への初球を暴投し１点を加え、長岡が右前へ２点適時打を放って同点に。さらにサンタナがバックスクリーンへ３号２ランを放って勝ち越し。池山監督ら首脳陣がベンチ前へ飛び出して喜びを爆発させた。

守っては８回を星、９回をキハダがしのいで逃げ切り。７回の１イニングを抑えた２年目右腕の広沢がプロ初勝利を挙げた。ヤクルトの５点差以上の逆転勝ちは２０２５年７月２１日の広島戦（神宮）で５点差をひっくり返した試合以来。

開幕から３カード連続勝ち越しは２０１０年以来１６年ぶりで、１９７１、９５、９７年とあわせて５度目。