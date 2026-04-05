◇女子ゴルフツアー ヤマハ・レディース葛城（2026年4月5日 静岡県 葛城GC山名C 6510ヤード、パー72）

9位で出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が、67と追い上げ通算8アンダーで3人のプレーオフを制し、昨年のサントリー・レディース以来の通算3勝目を挙げた。

首位で出た仲村果乃（24＝Plenus）と荒木優奈（20＝Sky）がトップに並んでホールアウトしたが、プレーオフで涙を飲んだ。

高橋はプレーオフ1ホール目の18番で1メートルのバーディーパットを決めた。仲村も2メートルのバーディーパットをねじ込み勝負は2ホール目の18番に持ち込まれた。

2ホール目の18番で3打目を1メートルにつけた高橋がこれを沈めて熱戦に終止符を打った。

「過去2回プレーオフをやっているので、三度目の正直があれば良いなという気持ちで挑みました。今季は年間複数回優勝、3勝を目指して（オフに）張ってきたので、3勝を目指して頑張りたいです」と優勝インタビューで喜びを語った。

一時は10アンダーまで伸ばし単独トップに立った菅楓華（20＝ニトリ）は、16番でトリプルボギーを叩いて通算7アンダーの4位に終わった。佐久間朱莉（23＝大東建託）は74とスコアを崩し、通算2アンダーの17位だった。