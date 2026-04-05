◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第14節 神戸40―19BR東京（2026年4月5日 秩父宮ラグビー場）

神戸は40―19でBR東京を下して2連勝を飾り、2位に浮上した。

連戦の疲労などを考慮して共同主将の元ニュージーランド代表LOレタリックと日本代表SO李承信の2人がベンチスタート。ただ、警戒していた“難敵”のBR東京に対して油断はなく、前半2分と同10分にNo・8フナキが連続トライでリードを広げる。その後は互いに3トライをずつを重ね、35―19で折り返す。

後半はBR東京に主導権を握られる時間が長く、苦しい戦いを強いられる。規律の乱れも生じたが、ディフェンスで我慢を続け、35分にはゲーム主将を務めたニュージーランド代表FLサベアが自身2トライ目。40―19でノーサイドを迎えた。

試合後、場内インタビューに応じたサベアは「とても厳しい試合だった。厳しすぎて、今、自分の胸の中に肺が存在するか分からないぐらいだ」と苦笑い。デイブ・レニーHCは「ボールを持つことができないことに関してはフラストレーションの溜まる試合だったが、結果に関してはハッピーだ」と振り返った。

既に前節で上位6チームによるプレーオフ進出は決定。バイウィークを挟み、リーグ戦残り4試合に臨む。今季限りで退任しニュージーランド代表HCに就任するレニーHCは「最後の4週で、プレーオフに向けてどれだけモメンタム（勢い）をつくっていけるか」を先を見据えた。