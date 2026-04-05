◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

巨人が逆転勝利で２カード連続勝ち越しを決めた。

１点を追う７回２死二、三塁から井上の代打・大城が右翼席に起死回生の代打逆転３ランを放った。

先発・井上は７回１失点と好投。８回は大勢、９回は今季初登板のマルティネスが１点を失ったがリードを守った。

試合後の阿部慎之助監督の一問一答は以下の通り。

―９回は今季初登板のライデル・マルティネスが締めた。

「向こう（キューバ）でどういう調整していたか分からないですけど、まだ万全ではないと思うんですけど、その中で頑張ってくれたと思います」

―大城が代打逆転３ラン。

「本当に素晴らしい、結果的に大きなホームランだったと思います」

―大城は出番が少ない中で今季初安打。

「やっぱり出番が少ない中でね、昨日のヘッドスライディングを見て熱いものを感じたのでね、いい場面でと思っていってもらいました」

―今季初登板の井上が好投。

「本当ね、今日にかけてきてくれたものが伝わりましたし、次も継続できるように準備してもらいたいです」

―７日からマツダで広島戦。

「一つ一つ積み重ねていくだけなので、こういう試合を取れたのは大きいのでね、週が替わりますけど、また締めて切り替えていきたいと思います」