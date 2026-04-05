◇プロ野球セ・リーグ 広島2×-1阪神(5日、マツダスタジアム)

阪神がサヨナラホームランを浴び広島に敗れました。

阪神の先発・郄橋遥人投手は初回、2アウトランナー2塁で佐々木泰選手にタイムリーを浴び先制点を許します。

打線は5回まで広島先発の栗林良吏投手に1安打に抑えられますが、6回は先頭の福島圭音選手がツーベース、送りバントで1アウトランナー3塁とします。ここで1番・近本光司選手がファーストゴロを打つと3塁ランナーは本塁へ突入。しかし本塁タッチアウトとなり得点は奪えませんでした。

8回は代打の郄寺望夢選手がノーアウトから出塁すると、進塁打でランナー2塁、さらに代打の坂本誠志郎選手がヒットで1アウト1塁3塁としました。このチャンスで近本選手が犠牲フライをあげランナーが生還。同点に追いつきました。

そのまま1-1で迎えた9回裏、4番手の桐敷拓馬投手がマウンドに上がると、坂倉将吾選手を空振り三振。しかし続くモンテロ選手に対して2ボール2ストライクから6球目のストレートをレフトスタンドへ運ばれ、サヨナラホームランで敗れました。

阪神はこれで連勝が3でストップとなりました。