◆陸上 関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）

例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から４月上旬の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催された。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタート。順位は１部、２部でそれぞれ分かれるが、実質、同じレースで勝負した。

１部は、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）が１時間１分２３秒で圧勝。圧巻の４連覇を飾った。

２部は、キピエゴに約８キロまで食らいついた創価大の山口翔輝（３年）が１時間２分５５秒で初優勝した。

従来の焼津みなとマラソンの大学対抗ペアマラソン（上位２人の合計タイム）は１、２部総合で争われ、山梨学院大が２時間５分３０秒で優勝。箱根駅伝優勝の青学大や同２位の国学院大などを破り、金星を挙げた。

総合２位の山口に１分３２秒の大差をつけて圧勝したキピエゴは「風がメチャきつかった。４連覇はうれしいです」と日本語で笑顔を見せて話した。総合１２位、１部５位と大健闘した平井翼（４年）は「思ったより暑くてきつかったですけど、自分次第でペアマラソンに優勝できると思っていたので、頑張れました」と充実の表情で話した。

大崎悟史監督（４９）は「キピエゴは大したものです。よく頑張りました」と４連覇をたたえた。その上で「今後も全日本大学駅伝関東選考会（５月４日）の１万メートル、関東インカレでも５０００メートルか１万メートルでもフル回転してもらいます」と期待込めて話した。５位入賞と大健闘した平井は今年１月の第１０２回箱根駅伝では９区登録から当日変更で出番なしに終わったが、その悔しさを糧に成長。大崎監督は「コツコツと努力を続けられる選手です」と平井を高く評価した。

ハーフマラソン以外の競技は、５月２１〜２４日に栃木・カンセキスタジアムとちぎで開催される。関東インカレの男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

今大会の上位成績は以下の通り。

▽１部

＜１＞ブライアン・キピエゴ（山梨学院大４年）１時間１分２３秒

＜２＞佐藤 大介（中大３年）１時間３分５０秒

＜３＞中野 純平（東海大３年）１時間３分５４秒

＜４＞小平 敦之（早大４年）１時間３分５６秒

＜５＞平井 翼（山梨学院大４年）１時間４分７秒

＜６＞小林 侑世（順大４年）１時間４分１７秒

＜７＞可児 悠貴（東海大４年）１時間４分２５秒

＜８＞熊井 志岳（城西大４年）１時間４分３０秒

▽２部

＜１＞山口 翔輝（創価大３年）１時間２分５５秒

＜２＞吉田蔵之介（国学院大４年）１時間３分１７秒

＜３＞浅川 侑大（帝京大４年）１時間３分２５秒

＜４＞鳥井 健太（青学大４年）１時間３分３２秒

＜５＞衣川 勇太（創価大２年）１時間３分４５秒

＜６＞野田 顕臣（国学院大２年）１時間３分５８秒

＜７＞新谷 倖生（駒大４年）１時間４分６秒

＜８＞三原 涼雅（神奈川大４年）１時間４分４１秒

▽焼津みなとマラソン大学対抗ペアマラソン

＜１＞山梨学院大 ２時間５分３０秒

＜２＞創価大 ２時間６分４０秒

＜３＞国学院大 ２時間７分１５秒

＜４＞青学大 ２時間８分１８秒

＜５＞東海大 ２時間８分１８秒

＜６＞早大 ２時間８分５６秒

＜７＞帝京大 ２時間９分３秒

＜８＞順大 ２時間９分１１秒

＜９＞中大 ２時間９分２２秒

＜１０＞城西大 ２時間９分５４秒

＜１１＞神奈川大 ２時間１０分２８秒

＜１２＞東洋大 ２時間１１分１６秒

＜１３＞駒大 ２時間１１分５６秒

＜１４＞立大 ２時間１２分２４秒

＜１５＞拓大 ２時間１２分２６秒

＜１６＞国士舘大 ２時間１２分３４秒

＜１７＞麗沢大 ２時間１２分４６秒

＜１８＞流通経大 ２時間１３分４１秒

＜１９＞法大 ２時間１４分４７秒

＜２０＞東農大 ２時間１５分３秒