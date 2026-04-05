よしもと漫才劇場からアイドルグループ「漫烈」デビュー決定【メンバー一覧】 5月にNMB48とスペシャルライブ
よしもと漫才劇場（マンゲキ）のおじさん芸人アイドルグループ「漫烈（まんれつ）」が、デビュー曲「A-11」を5月6日に配信リリースすることが決まった。
【画像】漫烈×NMB48 関西二大アイドルグループのイベントビジュアル
漫烈は、てち（黒帯・てらうち）、HERO（デルマパンゲ・広木英介）、のりのん（ツートライブ・たかのり）、さっくん（祇園・櫻井健一朗）、ヒガシティー（ダブルヒガシ・東良介）、ハマー（カベポスター・浜田）の6人組。2025年8月に結成。
大阪マンゲキの最前列中央の席番号を冠したデビュー曲「A-11」は、「どの席に座っていても、君は僕たちにとって特別な存在」という想いが込められた。作曲は、元SOUL’d OUTのShinnosukeが担当した。
5月10日には、COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて、NMB48とのスペシャルライブが決定。NMB48と漫烈による合同お見送り会も企画されている。
■プロデューサー 黒帯・てらうち コメント
関西二大アイドルを背負っています！俺たちの輝き、ハンパないぜ！
■『漫烈×NMB48 〜関西二大アイドルグループ Dream Collaboration Live〜』
日時：2026年5月10日（日）開場 16:45 開演 17:30
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
出演者：
・漫烈（黒帯・てらうち、ツートライブ・たかのり、デルマパンゲ・広木、ダブルヒガシ・東、祇園・櫻井、カベポスター・浜田）
・NMB48（桜田彩叶、塩月希依音、新澤菜央、龍本弥生、芳賀礼、平山真衣）
※出演者は変更になる場合あり
【画像】漫烈×NMB48 関西二大アイドルグループのイベントビジュアル
漫烈は、てち（黒帯・てらうち）、HERO（デルマパンゲ・広木英介）、のりのん（ツートライブ・たかのり）、さっくん（祇園・櫻井健一朗）、ヒガシティー（ダブルヒガシ・東良介）、ハマー（カベポスター・浜田）の6人組。2025年8月に結成。
5月10日には、COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて、NMB48とのスペシャルライブが決定。NMB48と漫烈による合同お見送り会も企画されている。
■プロデューサー 黒帯・てらうち コメント
関西二大アイドルを背負っています！俺たちの輝き、ハンパないぜ！
■『漫烈×NMB48 〜関西二大アイドルグループ Dream Collaboration Live〜』
日時：2026年5月10日（日）開場 16:45 開演 17:30
会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
出演者：
・漫烈（黒帯・てらうち、ツートライブ・たかのり、デルマパンゲ・広木、ダブルヒガシ・東、祇園・櫻井、カベポスター・浜田）
・NMB48（桜田彩叶、塩月希依音、新澤菜央、龍本弥生、芳賀礼、平山真衣）
※出演者は変更になる場合あり