今日5日も神戸、大分、鹿児島で桜(ソメイヨシノ)満開の発表があり、満開ラッシュとなっています。なお、3月終わりに満開となった地域では、7日(火)の雨で桜が散ってしまう可能性があるため、早めにお花見にお出かけください。

今日5日も桜満開ラッシュ

3日(金)は、大阪や銚子など西日本から東日本の12の府県で、気象台が観測する桜(ソメイヨシノ)が満開となり、昨日4日は、松山、仙台でも桜満開の発表がありました。





今日5日も、午前に大分、鹿児島、午後は神戸で桜満開の発表があり、満開ラッシュが続いています。大分は平年より1日遅く昨年より1日遅い、鹿児島は平年と同じで昨年より2日早い、神戸は平年と同じで昨年より1日早い満開日です。

お花見は雨の前にお早めに

まだ満開となっていないのは、西日本では下関と徳島、東日本では長野を残すのみとなっており、これらの地点でも間もなく満開となるでしょう。また、この先、東北北部でも間もなく桜が開花となり、4月中旬には満開になる所が多い見込みです。北海道は4月下旬から5月上旬にかけて桜が開花・満開となるでしょう。



西日本から東日本で3月終わりに桜が満開を迎えた所は、多くの花が7日(火)の雨で散ってしまう可能性があるため、早めにお花見にお出かけください。この週末に満開となった所は、もう少しの間、見頃が続くでしょう。しかし、9日(木)から10日(金)は雨と風が強まる所があり、桜には試練の雨となる見込みです。