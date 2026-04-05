「姉妹みんな可愛いのは何で？」本田真凜、3姉妹の幼少期ショットを披露！ 「いつの間にか美人三姉妹」
「姉妹みんな可愛いのは何で？」本田真凜、3姉妹の幼少期ショットを披露！ 「いつの間にか美人三姉妹」
1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんは4月4日、自身のInstagramを更新。幼少期の3姉妹ショットを披露しました。
【写真】本田真凜、3姉妹の幼少期ショットを披露
「姉妹みんな可愛いのは何で？」本田さんは「Happy Happy Birthday SARA 19歳だと！！？ 末っ子紗来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて」とつづり、8枚の写真を投稿。4月4日に19歳の誕生日を迎えた、妹でモデル・俳優として活躍している紗来さんとのツーショットや次女・望結さんを含む幼少期のスリーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「ほんと可愛い姉妹すぎる」「紗来さんがもう19歳なんて驚き」「すごく小さい頃で記憶止まってます！」「小さい頃の写真も可愛すぎる」「日本で一番カワイイ三姉妹からいつの間にか美人三姉妹ですね」「姉妹みんな可愛いのは何で？」「こんなに可愛すぎる姉妹がいるなんて信じられない」などの声が寄せられています。
「なんて美人姉妹」2025年6月の投稿では、俳優でフィギュアスケート選手の妹・望結さんの21歳の誕生日を祝福し、黒いワンピース姿の真凜さんと白いワンピース姿の望結さんとのツーショットや夜桜を背景に撮影したプライベートショットなどを披露しています。ファンからは「美しい2ショット」「なに〜なに〜 この素敵なツーショットは！」「二人とも可愛いいぞーッ!」「なんて美人姉妹」「このツーショットは半端ない破壊力ですね」など、称賛の声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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