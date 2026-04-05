「感情的になるのも分かります、ファンの怒りもあります」。４連敗の広島で、ガウル監督が強調「戦う気持ちがないとか、そういったことは一切ない」
４試合ぶりの勝利は掴めなかった。広島は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節で福岡とホームで対戦。０−１で敗れ、これで４連敗だ。
試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「こういった試合内容で多くを語るのは難しいですけど」とし、「自分たちはすべて出して、良いチャンスもたくさん作って、オフサイドになったゴールだったり、ポストに当たったり、チャンスもたくさん作り出したなかで、なかなかゴールを決めれなかった」と振り返った。
「ボックス内での守備のミスから失点しましたけど、ほとんどチャンスを与えることもなく、試合を通してコントロールできた。こういう試合を勝ちに引き寄せられないのは、もちろん改善しなければいけないんですけど、良い試合、良いゲーム、自分たちのゲームをモノにできないのは、非常に残念です」
次戦は再びホームで、清水を迎える。指揮官は「もちろん感情的になるのも分かりますし、ファンの怒りもあります」と受け止め、「そのなかでも自分たちは、ひどいプレーをしたとか、戦う気持ちがないとか、そういったことは一切ないし、チームが一つじゃないとか、そういうこともない」と強調する。
続けて「すべてを出し切って、チームが一つになって戦って、勝利を決定づけるゴールが足りなかった。本当にただそれだけ」と話し、「チーム全員で勝ち取れるために、また一つになってさらに強いチームで、次の週末に向けていきたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「こういった試合内容で多くを語るのは難しいですけど」とし、「自分たちはすべて出して、良いチャンスもたくさん作って、オフサイドになったゴールだったり、ポストに当たったり、チャンスもたくさん作り出したなかで、なかなかゴールを決めれなかった」と振り返った。
次戦は再びホームで、清水を迎える。指揮官は「もちろん感情的になるのも分かりますし、ファンの怒りもあります」と受け止め、「そのなかでも自分たちは、ひどいプレーをしたとか、戦う気持ちがないとか、そういったことは一切ないし、チームが一つじゃないとか、そういうこともない」と強調する。
続けて「すべてを出し切って、チームが一つになって戦って、勝利を決定づけるゴールが足りなかった。本当にただそれだけ」と話し、「チーム全員で勝ち取れるために、また一つになってさらに強いチームで、次の週末に向けていきたい」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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