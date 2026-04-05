「感情的になるのも分かります、ファンの怒りもあります」。４連敗の広島で、ガウル監督が強調「戦う気持ちがないとか、そういったことは一切ない」

「感情的になるのも分かります、ファンの怒りもあります」。４連敗の広島で、ガウル監督が強調「戦う気持ちがないとか、そういったことは一切ない」