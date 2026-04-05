◇プロ野球 巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）

試合は両チーム無得点で迎えた２回、先頭の宮粼敏郎選手が安打で出塁。続くビシエド選手が安打級の打球を放ちますが、相手の好守備に阻まれチャンスを広げられません。

それでもそのまま迎えた4回、2アウトランナーなしの場面で佐野恵太選手がホームランを放ち、先制に成功します。佐野選手は開幕から9試合連続の安打となりました。

先発の石田裕太郎投手は強力な巨人打線を5回まで1安打投球。力強いストレートやスライダー、シンカーなどで、巨人打線を封じます。

6回は、2本の安打で1アウト1、3塁のピンチを背負いますが、一塁手ビシエド選手のダイビングキャッチで得点を与えず。バックも好守備で支えます。

ところが7回、2本のヒットを許し、2アウト1、3塁のピンチを背負ったところで石田投手は降板。さらに代わった伊勢大夢投手が大城卓三選手に痛恨の3ラン。ベンチでは石田投手もぼう然とした表情でみつめていました。

9回、相手の守護神ライデル・マルティネス投手から宮粼選手がタイムリーを放ち、1点差に詰め寄りますが、反撃及ばず。逆転負けを喫しました。

好投を見せていた石田投手は、7回途中2失点で今季2敗目。DeNAは開幕から3カード連続の負け越しで、今季2勝7敗となっています。