◇プロ野球セ・リーグ 広島-阪神(5日、マツダスタジアム)

広島の栗林良吏投手が終盤同点に追いつかれ、2試合連続となる完封とはなりませんでした。

昨季まで守護神を務めていた栗林投手。今シーズンから先発に転向し、3月29日の中日戦ではプロ初先発＆初完封。球数95球で1安打に抑え、今季初白星を飾りました。

2度目の先発は、昨シーズン王者の阪神と対戦。前回と同じ本拠地マツダスタジアムで初回、2回と立ち上がりをパーフェクトに抑えると、3回には8番福島圭音選手に初安打を許しましたが、後続を打ち取り無失点とします。

さらに4回、5回と三者凡退を続け弾みをつけると、6回には再び福島選手に2塁打を浴び、バントで1アウト3塁のピンチを招きます。ここで近本光司選手をファーストゴロに打ち取り、本塁タッチプレーでアウト。強力阪神打線を6回までわずか63球2安打に封じ込め、球数100球未満で完封する「マダックス」ペースで試合を進めます。

終盤に入り、7回2アウトから大山悠輔選手にシングルヒットを浴びますが、続く木浪聖也選手には3球フォークを続け空振り三振。マウンドでガッツポーズを披露します。

しかし8回、先頭の郄寺望夢選手にヒットで出塁を許すと、続く福島選手が進塁打で1アウト2塁。ここで代打・坂本誠志郎選手が三遊間を破るヒットで1アウト1、3塁となり、打席には1番近本選手。カウント1-2から4球目、外角低めのカットボールをレフトへフライをあげられると、3塁ランナーがタッチアップ。ここではわずかに3塁走者・郄寺選手の足が勝り、栗林投手は終盤に1点を失い追いつかれました。

栗林投手は8回100球、5安打1失点で、2度目の登板を終えました。