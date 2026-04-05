◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-中日(5日、神宮球場)

今季初のカード勝ち越しを目指す最下位の中日。この日は5点のリードを奪いながらも、7回に“魔の時間”が待っていました。

先発は今季2度目の登板となったエースの郄橋宏斗投手。前回登板は敗戦投手ながら8回1失点の好投を見せていて、この日も序盤から好調ヤクルト打線を封じる投げっぷりを披露します。

ところが、5対0で迎えた7回に流れは急転。ヤクルト先頭の岩田幸宏選手にライトへの2ベースヒットを打たれると、その後エラーからノーアウト1、3塁で伊藤琉偉選手にライトへのタイムリーヒットを許し、1点を返されます。さらに郄橋投手は直後にヒットを打たれ満塁とすると、9番の武岡龍世選手に押し出しフォアボール。自滅するかたちで2点目を許し、郄橋投手は7回途中で降板となります。

しかし、齋藤綱記投手を2番手に送り出すも流れは変わらず。押せ押せムードの神宮球場で、齋藤投手は初球に暴投で3失点目を招きます。その後もなかなかボールが入らず、3ボール1ストライクから投じた低めのストレートは長岡秀樹選手にライトまで運ばれ、これが2点タイムリーとなりました。貯金の5点がなくなり、同点に追いつかれました。

さらに、これだけでは終わりませんでした。3番手・勝野昌慶投手がランナー1塁からサンタナ選手にバックスクリーン直撃の勝ち越し2ランを許し、スコアは5対7。ベンチの郄橋投手もぼう然、1アウトが取れずわずか25分で5点差を逆転される事態となりました。

今季はここまで2勝6敗で最下位の中日。今季初のカード勝ち越しをかけた一戦で、残り2イニングで再逆転を目指します。