£Ô£Â£Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡×ÊüÁ÷¼è¤ê»ß¤á¡¡ÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç£²£¶½Õ¡×¤¬£´ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±ÈÖÁÈ¸å¤Ë¡Ö¡½¡½¸åÌëº×¡Ç£²£¶½©¡×¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼è¤ê»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·îÀ¸ÊüÁ÷¤Î¡Ö¡½¡½¸åÌëº×¡Ç£²£µ½©¡×¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿ÀßÌä¤ÇÈÖÁÈÂ¦¤¬¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡½¡½´¶¼Õº×¡Ç£²£¶½Õ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤ÏÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î£µÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú²°ÊÛÅö¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥Ó¡¼¥ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸åÌëº×¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤ó¤Èº£Ìë¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¸åÌëº×³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¡×¤Ê¤É¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡½¡½¸åÌëº×¡Ç£²£µ½©¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó¤ÎÆ£°æ·òÂÀÏº»á¤Ï£³·î£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö½Õ¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¸åÌëº×¡Ù¤Ï°ìÃ¶¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿È¾Ç¯¸å¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊüÁ÷µÙ»ß¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¬¡¢µÙ»ßÍýÍ³¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õº×¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ë¡¼¡×¡Ö¹ËöÌäÂê¤ÇµÙ»ß¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤ÆÍ¥Àè¤Ê¤éÂç´¿·Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡½¡½¸åÌëº×¡Ç£²£µ½©¡×¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ïº£Ç¯£²·îÊüÁ÷¤Î£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ç¡¢Âè£²»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£