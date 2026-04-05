◆ラグビー リーグワン第１４節 神戸 ４０―１９ ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）

１部でプレーオフ（ＰＯ）進出を決めている神戸は、ＢＲ東京に４０―１９で勝って１２勝目（２敗）。レギュラーシーズン２位に浮上した。後半から途中出場した日本代表ＳＯ李承信は、前半５トライを挙げたチームで後半は１トライとなった結果に「ボールキープしながら、あと一歩で崩せる絵は見えていた。アタックは前半から手応えがあったので、少々フラストレーションの溜まる試合だった」と、勝利の中にも反省を述べた。

試合後、李は左薬指に銀色の指輪をしてミックスゾーンへ。「最強開運日」だったという３月５日、小学校からの幼なじみと結婚したことを明かした。「自分がよりラグビーに集中できるように、サポートしてもらいってる」と李。独身時代は、寮で食べていたという食事面などでサポートしてもらっていると言い「自分も支えるべき人ができたし、モチベーションもすごく大きなものをもらって支えてもらっているので。ラグビーに対して、より強い思いを持つようになりました」と語った。

チームはこの日１２勝目で、勝ち点５７の２位に浮上。リーグワン初優勝に向け、充実のシーズンを送っている。初のＰＯ進出を目指すＢＲ東京に後半攻め込まれながらも、相手をノートライに抑えての勝利。李は「１人１人のワークレートは、間違いなく開幕戦よりは高くなっている。どれだけチームに対して貢献したいかというところが今、現れている」と、深まるシーズンでの手応えにうなずいた。