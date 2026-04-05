女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里が５日、栃木・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮で行われた、バスケットボール男子のＢリーグ１部・宇都宮ブレックス戦のハーフタイムショーに登場した。２人がダブル主演するＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は、栃木県が舞台の一つ。満員のサポーターから大きな拍手で迎えられた。

見上も上坂もＢリーグ初観戦。見上は「気づいたらすごく声を出して、熱中しました。格好良かったです」。上坂も「会場の熱気がすごくて、たくさんパワーをいただきました」と感謝した。

宇都宮といえば、餃子が名物。上坂は「（見上と）本当にたらふくいただきました」と笑い、「今日、帰りたくないなー」と話して地元ファンの拍手を浴びた。

前日４日には、主人公・一ノ瀬りん（見上）の故郷である栃木・大田原市の那須野が原ハーモニーホールで行われた、第１週放送のパブリックビューイング＆トークショーにそろって出席。当選倍率約５倍の関門を突破した観客７７９人を盛り上げた。

「風、薫る」は第１１４作目のＮＨＫ連続テレビ小説。女性の職業が確立されていなかった明治時代に、西洋式の看護学を学んで「トレインドナース」となった、大関和さんと鈴木雅さんがモデル。生きづらさを抱えた２人による型破りなナースの冒険物語。脚本は吉澤智子氏、主題歌はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「風と町」。昨年９月８日にクランクインした。