韓国美女・テリ、小物使い光る春コーデ ツインお団子ヘアが可愛い【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデルのテリ（カン・テリ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」韓国美女、美スタイル際立つ
アースカラーのジャケットに、フリルのミニスカートを合わせた春らしいコーディネートを披露。首元に巻いた太めのスカーフタイや、リボンを施したツインお団子ヘアがアクセントとして光っていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「アジアの女の子がなりたい顔 No.1」韓国美女、美スタイル際立つ
◆テリ、小物使い光る
アースカラーのジャケットに、フリルのミニスカートを合わせた春らしいコーディネートを披露。首元に巻いた太めのスカーフタイや、リボンを施したツインお団子ヘアがアクセントとして光っていた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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