KISS OF LIFE「関コレ」初登場 トラブルカバー＆関西弁も披露【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】4人組K-POPグループ・KISS OF LIFE（読み方：キスオブライフ）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に初出演した。
【写真】4人組K-POPグループ、美ウエスト披露
BELLE（ベル）、NATTY（ナッティ）、JULIE（ジュリー）、HANEU（ハヌル）の順で日本語で挨拶をすると、HANEUが「次の曲はなんやろう？BELLEちゃん？」と関西弁で曲フリをする場面もあった。
日本デビュー曲の「Lucky」を披露する際は、音が止まってしまうハプニングがあったが、NATTYは「トラブルがあったようでもう一度最初から『Lucky』をやり直します！」「今やったものは記憶から消してください」とお茶目にカバーしていた。そして、最後にダンスカバーで流行した「Igloo」でクールな魅力も発揮し、圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFEのほかにも、CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
1.Sticky（Japanese Ver.）
2.Lucky
3.Igloo
【Not Sponsored 記事】
【写真】4人組K-POPグループ、美ウエスト披露
◆KISS OF LIFE「関西コレクション」初登場
BELLE（ベル）、NATTY（ナッティ）、JULIE（ジュリー）、HANEU（ハヌル）の順で日本語で挨拶をすると、HANEUが「次の曲はなんやろう？BELLEちゃん？」と関西弁で曲フリをする場面もあった。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFEのほかにも、CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
◆KISS OF LIFEセットリスト
1.Sticky（Japanese Ver.）
2.Lucky
3.Igloo
【Not Sponsored 記事】