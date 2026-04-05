AKB48小栗有以、前田敦子のトマト衣装着用でスラリ美脚披露「最高に可愛い」「胸熱」と反響
【モデルプレス＝2026/04/05】AKB48の小栗有以が4月4日、自身のInstagramを更新。トマトをモチーフにしたミニ丈のライブ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳AKB人気メンバー「似合いすぎ」前田敦子の懐かし衣装で美脚披露
小栗は「AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した野菜シスターズ」とつづり、コンサートで着用した衣装姿を投稿。赤いスカート部分が大きく丸く膨れた、トマトをモチーフにしたミニ丈の衣装からは、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。
また「前田さんのトマトが好きだったから着用させて頂けてとっても幸せでした！」ともつづり、以前元同グループの女優・前田敦子が楽曲「野菜シスターズ」で着用していたこの衣装への想いも記している。
この投稿に、ファンからは「トマト衣装似合いすぎ」「美脚すぎるトマト」「最高に可愛い」「あっちゃんへのリスペクトに胸熱」「スタイルが良くないと着れない衣装」「野菜シスターズがまた見れて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆小栗有以、トマト衣装で美脚披露
小栗は「AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した野菜シスターズ」とつづり、コンサートで着用した衣装姿を投稿。赤いスカート部分が大きく丸く膨れた、トマトをモチーフにしたミニ丈の衣装からは、スラリと伸びた美しい脚がのぞいている。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トマト衣装似合いすぎ」「美脚すぎるトマト」「最高に可愛い」「あっちゃんへのリスペクトに胸熱」「スタイルが良くないと着れない衣装」「野菜シスターズがまた見れて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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