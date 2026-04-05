キンタロー。（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いタレントのキンタロー。が4月5日、自身のInstagramを更新。俳優の鈴木亮平のモノマネを披露し、話題となっている。

【写真】キンタロー。「リブート失敗」最新モノマネが話題

◆キンタロー。新作モノマネは人気俳優


キンタロー。は、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』での「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演した際の、鈴木のものまねメイクでのオフショットを複数枚投稿。劇画調の眉と、鼻筋を強調した特徴的なメイクを施しており「満を持して新作鈴木亮平さんにリブートして走っていたはずなのですが途中から千鳥のノブさんにリブートしてしまいました」と、鈴木が出演していたドラマ『リブート』も意識したコメントを綴り、ハッシュタグには「＃リブート失敗」「＃クセの強いリブート」ともユーモラスに付け加えている。

◆キンタロー。の投稿に反響


この投稿は「目の周りどうなってるの」「似てないのに一発でわかった」「クセ強すぎてお腹痛い」「大爆笑」「口元は似てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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