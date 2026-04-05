キンタロー。「鈴木亮平さんにリブート」新作モノマネ公開に反響相次ぐ「クセ強すぎ」「一発でわかった」の声
【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いタレントのキンタロー。が4月5日、自身のInstagramを更新。俳優の鈴木亮平のモノマネを披露し、話題となっている。
【写真】キンタロー。「リブート失敗」最新モノマネが話題
キンタロー。は、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』での「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演した際の、鈴木のものまねメイクでのオフショットを複数枚投稿。劇画調の眉と、鼻筋を強調した特徴的なメイクを施しており「満を持して新作鈴木亮平さんにリブートして走っていたはずなのですが途中から千鳥のノブさんにリブートしてしまいました」と、鈴木が出演していたドラマ『リブート』も意識したコメントを綴り、ハッシュタグには「＃リブート失敗」「＃クセの強いリブート」ともユーモラスに付け加えている。
この投稿は「目の周りどうなってるの」「似てないのに一発でわかった」「クセ強すぎてお腹痛い」「大爆笑」「口元は似てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆キンタロー。新作モノマネは人気俳優
キンタロー。は、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』での「赤坂5丁目ミニマラソン」に出演した際の、鈴木のものまねメイクでのオフショットを複数枚投稿。劇画調の眉と、鼻筋を強調した特徴的なメイクを施しており「満を持して新作鈴木亮平さんにリブートして走っていたはずなのですが途中から千鳥のノブさんにリブートしてしまいました」と、鈴木が出演していたドラマ『リブート』も意識したコメントを綴り、ハッシュタグには「＃リブート失敗」「＃クセの強いリブート」ともユーモラスに付け加えている。
◆キンタロー。の投稿に反響
この投稿は「目の周りどうなってるの」「似てないのに一発でわかった」「クセ強すぎてお腹痛い」「大爆笑」「口元は似てる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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