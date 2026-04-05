元日向坂46高本彩花、小花柄パンツ×レイヤード風トップスのラフコーデ 華やかオーラで視線独占【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】元日向坂46の高本彩花が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】27歳元日向坂メンバー、華やかオーラ溢れるラフコーデ
高本はグレーのレイヤード風トップスに小花柄のパンツを合わせたラフなスタイリングを披露。シンプルなコーディネートながらも華やかなオーラを纏い、観客の視線を集めた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元日向坂メンバー、華やかオーラ溢れるラフコーデ
◆高本彩花、華やかオーラ纏いランウェイ
高本はグレーのレイヤード風トップスに小花柄のパンツを合わせたラフなスタイリングを披露。シンプルなコーディネートながらも華やかなオーラを纏い、観客の視線を集めた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】