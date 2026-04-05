◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)

メジャー挑戦1年目のホワイトソックス・村上宗隆選手が、日米通算250本塁打を達成。「通過点ですし、これからたくさん打っていきたい」と思いを語りました。

6試合ぶりとなる「4番・ファースト」でスタメン出場した村上選手は、初回に犠牲フライを放ち先制点をマーク。1-2で迎えた6回には本拠地初ホームランとなる逆転の4号2ランを放ち、チームを勝利に導きました。

ファン待望の本拠地レート・フィールドで飛び出した初ホームランが、勝利を引き寄せる逆転の一振りに。村上選手は「ここで打つことっていうのを、契約した時から思っていました」と特別な思いを口にしました。

さらに打席内容について、「進塁打も頭に入れながら打席に立ってました。カウントも若く、昨日も対戦してましたし、しっかりスイングかけようと思って」と振り返り。前日は見逃し三振に倒れた相手ブレンドン・リトル投手からの一発に「すごく自分にとってはイメージもしやすかった」と話しました。

これで節目となる日米通算250本塁打(NPB:246本、MLB:4本)を達成。「通過点ですし、まだまだこれからたくさん打っていきたい。数字の節目というのはあるので、そういう数字をクリアできたことはすごく嬉しいなと思います」と今後の活躍を誓いました。