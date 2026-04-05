茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・水戸市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、城里町、石岡市、筑西市
5日午後4時34分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、城里町、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
水戸市 常陸太田市 笠間市
常陸大宮市 城里町 石岡市
筑西市 桜川市
□栃木県
真岡市
■震度1
□茨城県
日立市 ひたちなか市 小美玉市
茨城町 東海村 大子町
土浦市 茨城古河市 下妻市
常総市 取手市 つくば市
守谷市 坂東市 稲敷市
かすみがうら市 つくばみらい市 八千代町
境町
□栃木県
宇都宮市 足利市 栃木市
佐野市 鹿沼市 小山市
下野市 益子町 茂木町
芳賀町 壬生町 野木町
栃木那珂川町 日光市
□群馬県
桐生市 太田市 館林市
板倉町 邑楽町
□埼玉県
熊谷市 東松山市 久喜市
滑川町 嵐山町 春日部市
北本市
□千葉県
野田市 鎌ケ谷市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。