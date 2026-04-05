TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

5日午後4時34分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、城里町、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
水戸市　常陸太田市　笠間市
常陸大宮市　城里町　石岡市
筑西市　桜川市

□栃木県
真岡市

■震度1
□茨城県
日立市　ひたちなか市　小美玉市
茨城町　東海村　大子町
土浦市　茨城古河市　下妻市
常総市　取手市　つくば市
守谷市　坂東市　稲敷市
かすみがうら市　つくばみらい市　八千代町
境町

□栃木県
宇都宮市　足利市　栃木市
佐野市　鹿沼市　小山市
下野市　益子町　茂木町
芳賀町　壬生町　野木町
栃木那珂川町　日光市

□群馬県
桐生市　太田市　館林市
板倉町　邑楽町

□埼玉県
熊谷市　東松山市　久喜市
滑川町　嵐山町　春日部市
北本市

□千葉県
野田市　鎌ケ谷市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。