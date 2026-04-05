5日午後4時34分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、城里町、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

水戸市 常陸太田市 笠間市

常陸大宮市 城里町 石岡市

筑西市 桜川市



□栃木県

真岡市

■震度1

□茨城県

日立市 ひたちなか市 小美玉市

茨城町 東海村 大子町

土浦市 茨城古河市 下妻市

常総市 取手市 つくば市

守谷市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 つくばみらい市 八千代町

境町



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 小山市

下野市 益子町 茂木町

芳賀町 壬生町 野木町

栃木那珂川町 日光市



□群馬県

桐生市 太田市 館林市

板倉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 東松山市 久喜市

滑川町 嵐山町 春日部市

北本市



□千葉県

野田市 鎌ケ谷市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。