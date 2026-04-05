「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡに連勝。２カード連続のカード勝ち越しとなり、戻ってきた井上温大投手が復活の１勝目を挙げた。

巨人・井上とＤｅＮＡ・石田裕の投げ合いは投手戦となった。今季初先発となった井上は立ち上がりからエンジン全開。１５０キロを計測する速球で打者をねじ伏せ、三者凡退で初回を終えた。二回には先頭の宮崎に中前打を許すも、佐々木の好守もあって無失点。四回、佐野に先制ソロアーチを被弾するも、７回３安打１失点、８奪三振と試合をつくった。

何とか援護したい打線が奮起したのは七回だった。ＤｅＮＡ・石田裕に要所を締められるも、２死一、三塁で、好投を続けた井上に代わって代打・大城が打席へ。１４９キロの直球を振り抜くと、バットを放り投げて拳を握った。１号３ランで逆転に成功すると、井上はベンチで大喜び。力強い一発で試合をひっくり返すと、八回・大勢、九回・マルティネスをリードし、締めくくった。

井上は昨年終盤に発症した左肘痛のため、今季のキャンプが３軍スタートだった。地道なリハビリを重ね、２軍戦で結果を残すだけではなく、ウエートトレーニングで体重を５キロ増やして戻ってきた１軍舞台。８９球の力投に、仲間が応えた。

阿部監督は「きょうにかけて来てくれたものが伝わりましたし、次も継続してもらえるように準備してもらいたい」と合格点を与えた。井上はお立ち台で「ストレートでファウルと打たせて有利なカウントにもっていけた。後ろにはいい投手がいるので、燃え尽きてもいいと思っていった」と語った。キャンプは故障班からのスタートだったが「３軍スタートということで課題をつぶしていって、東京ドームでこういう投球ができてうれしい」と振り返り「やっぱい満員の東京ドームでプレーする事は本当にうれしいことなので、いい投球ができたなと思います」と胸を張った。