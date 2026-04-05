元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。使うようになって30年の口癖の使うようになったきっかけを明かす場面があった。

リスナーから番組でよく松岡が使う「へこへこ」という“口癖”が「モヤモヤする」というメッセージが寄せられると、「言ってる？言ってるね。“へこへこ飯を食ってですねえ”とか、“へこへこ歩いてですねえ”とか、使うね。使ってる。失礼しました」と苦笑した。

「これは使い出して30年経ちます」と松岡。松岡が初めて主演した連続ドラマ「サイコメトラーEIJI」（日本テレビ、1997年）の櫨山裕子プロデューサーの口癖だったという。

ドラマの中打ち上げで食事に行くことになったそうで、松岡のほか、元V6の井ノ原快彦、大塚寧々らがいたといい、松岡らは後から合流することになっていたという。「今、どんな感じ？」とメールを送ると、「寧々ちゃんとへこへこ飯を食べて」と返信があったそうで「それがおかしくて」と松岡。「（櫨山氏の）口癖でもあったのよ。“我々はへこへこ先に行きます”とかって、そのニュアンスが面白いなと思って、パクったんだよね。それが30年前だから」と笑った。

「今でも使ってるね、俺。確かにラジオで言っているわ」としつつ、「そんなのでモヤモヤしているんですね」と苦笑した。