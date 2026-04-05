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俳優の蒔田彩珠さんが自身のインスタグラムを更新。
ツーリングを楽しむ様子を公開しました。
 

【写真を見る】【 蒔田彩珠 】　ツーリング姿を公開　「Let’s Go!!!!」 【 YAMAHA　ドラッグスター250 】



蒔田彩珠さんは「キャッシュオンリーバイカー第2弾！　Let’s Go!!!!」「#yamaha」「#ドラックスター250」と綴ると、写真をアップ。
 



投稿された画像では、蒔田彩珠さんが、爽やかな青空の下、バイクで疾走する姿などが見て取れます。
バイクはYAMAHAのドラッグスター250で、白のボディカラーが特徴的なモデルです。
 



この投稿にファンからは「カッコイイです♥♥」・「バイク乗れるなんてすごい！」・「天気良くてめっちゃ気持ちよさそう‼︎」・「かっこいい！バイクに乗る時は気をつけてねー！」などの反響が寄せられています。
 



バイクが趣味の蒔田彩珠さんは、先日もツーリングを楽しむ姿をインスタグラムに投稿。
動画では「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくないですか」と話すなど、バイクライフを楽しんでいる様子を明かしていました。
 



【　蒔田彩珠さん　プロフィール　】

生年月日：2002年8月7日　23歳
出身地：神奈川県
身長：158cm
趣味：映画・ドラマ鑑賞・ギター・バイク
 



【担当：芸能情報ステーション】