俳優の蒔田彩珠さんが自身のインスタグラムを更新。

ツーリングを楽しむ様子を公開しました。



【写真を見る】【 蒔田彩珠 】 ツーリング姿を公開 「Let’s Go!!!!」 【 YAMAHA ドラッグスター250 】





蒔田彩珠さんは「キャッシュオンリーバイカー第2弾！ Let’s Go!!!!」「#yamaha」「#ドラックスター250」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、蒔田彩珠さんが、爽やかな青空の下、バイクで疾走する姿などが見て取れます。

バイクはYAMAHAのドラッグスター250で、白のボディカラーが特徴的なモデルです。







この投稿にファンからは「カッコイイです♥♥」・「バイク乗れるなんてすごい！」・「天気良くてめっちゃ気持ちよさそう‼︎」・「かっこいい！バイクに乗る時は気をつけてねー！」などの反響が寄せられています。







バイクが趣味の蒔田彩珠さんは、先日もツーリングを楽しむ姿をインスタグラムに投稿。

動画では「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくないですか」と話すなど、バイクライフを楽しんでいる様子を明かしていました。







【 蒔田彩珠さん プロフィール 】

生年月日：2002年8月7日 23歳

出身地：神奈川県

身長：158cm

趣味：映画・ドラマ鑑賞・ギター・バイク







【担当：芸能情報ステーション】