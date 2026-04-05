首位の神戸が圧巻ゴールラッシュ! 敵地で岡山を下して今季初3連勝
[4.5 J1百年構想リーグWEST第9節 岡山 1-4 神戸 JFEス]
J1百年構想リーグWEST第9節が5日に開催され、首位ヴィッセル神戸はアウェーで8位ファジアーノ岡山を4-1で下した。今季初の3連勝を達成。岡山は2連敗を喫した。
神戸が均衡を破ったのは前半8分。右サイドのDF酒井高徳が右足でグラウンダーのクロスを送ると、DF田上大地に当たってゴールに吸い込まれた。
対する岡山は直後にアクシデント。DF工藤孝太がピッチに座り込んでプレー続行不可能となり、前半11分にDF阿部海大を緊急投入した。
前半45分には神戸がリードを広げる。MF永戸勝也がDF立田悠悟のミスを逃さずにボールを奪い、ペナルティエリア右寄りから左足で豪快に蹴り込んだ。
追いつきたい岡山は後半17分に1点を返す。右サイドからDF白井康介が左足でクロスを入れ、ファーのMF木村太哉がヘディングで叩き込んだ。
しかし、神戸は相手に流れを渡さない。後半18分、MF郷家友太がボックス内でMF小倉幸成に倒され、PKを獲得。同20分にキッカーのMF扇原貴宏が左足でゴール右下に決め、再び2点差とした。
後半43分には高い位置でボールを回収した流れから中央のMF井手口陽介がスルーパス。ペナルティエリア内に走り込んだ郷家が右足でゴール左に突き刺し、4-1とするダメ押し弾を挙げた。
神戸は今季最多4ゴールで3連勝。今節も首位の座をキープした。
J1百年構想リーグWEST第9節が5日に開催され、首位ヴィッセル神戸はアウェーで8位ファジアーノ岡山を4-1で下した。今季初の3連勝を達成。岡山は2連敗を喫した。
神戸が均衡を破ったのは前半8分。右サイドのDF酒井高徳が右足でグラウンダーのクロスを送ると、DF田上大地に当たってゴールに吸い込まれた。
対する岡山は直後にアクシデント。DF工藤孝太がピッチに座り込んでプレー続行不可能となり、前半11分にDF阿部海大を緊急投入した。
追いつきたい岡山は後半17分に1点を返す。右サイドからDF白井康介が左足でクロスを入れ、ファーのMF木村太哉がヘディングで叩き込んだ。
しかし、神戸は相手に流れを渡さない。後半18分、MF郷家友太がボックス内でMF小倉幸成に倒され、PKを獲得。同20分にキッカーのMF扇原貴宏が左足でゴール右下に決め、再び2点差とした。
後半43分には高い位置でボールを回収した流れから中央のMF井手口陽介がスルーパス。ペナルティエリア内に走り込んだ郷家が右足でゴール左に突き刺し、4-1とするダメ押し弾を挙げた。
神戸は今季最多4ゴールで3連勝。今節も首位の座をキープした。