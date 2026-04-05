キックオフ直後に驚きの先制弾! 清水が今季最多タイの3ゴールで長崎を撃破
[4.5 J1百年構想リーグWEST第9節 長崎 0-3 清水 ピースタ]
J1百年構想リーグWEST第9節が5日に行われ、5位清水エスパルスは敵地で6位V・ファーレン長崎に3-0で勝利した。今季最多タイの3得点で2試合ぶりの白星。長崎は2戦ぶりの黒星を喫した。
清水はキックオフ直後にいきなり先制する。センターサークル内からのバックパスを受けた長崎GK後藤雅明にFWオ・セフンが猛然とプレスをかけ、ロングキックを至近距離でブロック。そのボールが無人のゴールへと転がり込み、開始約7秒でスコアを動かした。
前半4分には右サイドのMF井上健太がクロスを入れ、MF嶋本悠大がヘディングシュート。ファーのサイドネットに突き刺し、プロ初得点を挙げた。
さらに前半アディショナルタイム2分、右CKの中で長崎DF江川湧清にハンドがあったとして、VARを経てPKを獲得。同アディショナルタイム3分にキッカーのオ・セフンが左足でゴール左下に決め、今季5点目で3-0とした。
長崎は後半20分にMF長谷川元希が右足で放ったシュートが左ポストに嫌われるなど、最後までゴールを奪えず。7試合ぶりに無得点に終わった。
J1百年構想リーグWEST第9節が5日に行われ、5位清水エスパルスは敵地で6位V・ファーレン長崎に3-0で勝利した。今季最多タイの3得点で2試合ぶりの白星。長崎は2戦ぶりの黒星を喫した。
清水はキックオフ直後にいきなり先制する。センターサークル内からのバックパスを受けた長崎GK後藤雅明にFWオ・セフンが猛然とプレスをかけ、ロングキックを至近距離でブロック。そのボールが無人のゴールへと転がり込み、開始約7秒でスコアを動かした。
さらに前半アディショナルタイム2分、右CKの中で長崎DF江川湧清にハンドがあったとして、VARを経てPKを獲得。同アディショナルタイム3分にキッカーのオ・セフンが左足でゴール左下に決め、今季5点目で3-0とした。
長崎は後半20分にMF長谷川元希が右足で放ったシュートが左ポストに嫌われるなど、最後までゴールを奪えず。7試合ぶりに無得点に終わった。
開始10秒でゴール!?— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 5, 2026
キックオフ直後前から素早いプレスを
かけたオ セフンがカットしたボールは
そのままゴールへ吸い込まれた!
明治安田J1百年構想リーグ
長崎×清水
DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/pOjpkPk5F8