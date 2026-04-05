サクサク食べごたえ◎大さじ4杯の油で作る「チーズカツ」
【画像で見る】薄切り肉で火が通りやすく少ない油で揚げられる「青じそチーズカツ」
揚げものは好きだけれど、大量の油がはねたり片づけや掃除のことを考えるとなかなか億劫に…。そんな時におすすめしたいのがわずか大さじ4杯の油で作れる揚げものレシピ。少ない油でもサクサクに仕上がる「チーズカツ」をご紹介します。
教えてくれたのは…
▷市瀬悦子さん
料理研究家。身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍中。大の揚げもの好きで知られる市瀬さんも太鼓判のエコ揚げレシピを教えてくれました！
青じそ＆チーズをはさめば、食べごたえ満点！
【材料・2人分】＊1人分636kcal／塩分1.5g
・豚ロース薄切り肉・・・8枚（約160g）
・スライスチーズ・・・ 4枚
・青じそ ・・・4枚
・水菜・・・ 適量
■Ａ
└小麦粉、水 ・・・各大さじ4
塩 こしょう パン粉 サラダ油 練り辛子
【作り方】
1．しそは縦半分に切る。水菜はざく切りにする。
2．豚肉1枚を広げてしそ2切れをのせ、スライスチーズ1枚を三つ折りにして重ねる。豚肉1枚を重ねてまとめ、塩、こしょう各少々をふる。同様に全部で4個作る。
3．バットにＡを混ぜ、2を入れてからめ、パン粉をしっかりとまぶす。
4．フライパンに油大さじ2を入れて広げ、3を並べ入れて中火にかける。さわらずに3〜4分揚げ、こんがりと色づいたら上下を返し、油大さじ2を足す。2〜3分揚げたらフライパンを傾けて油をため、上下を返しながら約1分揚げる。食べやすく切って器に盛り、水菜、練り辛子適量を添える。
【ここに注目！】
薄切り肉2 枚で、青じそ、チーズをサンド。熱が通りやすいから、少ない油でもサクサクのカツに。
＊ ＊ ＊
薄切り肉もチーズカツにすれば大満足の食べごたえに。温度が上がりやすいので、色づきが早い場合は火を弱めて下さい。少ない油なので後片付けもラクに出来ます。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／川上朋子 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々