◇MLB アストロズ 11-0 アスレチックス(日本時間5日、サター・ヘルス・パーク)

アストロズ・今井達也投手がメジャー初勝利。ミラー投手コーチは、「彼のスライダーは相手を手こずらせていた」と褒めたたえました。

今井投手はメジャー2度目の先発となったこの日、6回途中9三振無失点と好投。前日13安打11得点のアスレチックス打線を翻弄し、初白星を手にしました。

今井投手の投球を見守ったミラー投手コーチは、「(前回から)ごく一般的なピッチングの原則を意識させた。ストライクゾーンに投げ込むこと、そして自分の持ち球をもっと精度高くコントロールすること。彼は今日、それをしっかりやり遂げたよ」とコメント。

3回途中4失点だった初登板からの修正を評価し、「(前回から)彼は落ち込んでふさぎ込んだり不機嫌になったりはしなかった。いつも通り自分のやるべきことをやっていたよ。彼は努力家で、投球練習もジムでのトレーニングもコツコツと真面目にこなした。そうやって今日の登板に向けてしっかり準備をしてきたから、すべてが上手くいったんだ」と話しました。

さらに、この日は“スライダー”の制球がキレた今井投手。9つの三振を奪った姿に、ミラー投手コーチは、「球種もユニーク、投げ方もユニーク、マウンドでの佇まいもユニーク。彼は何もかもが独特なんだ」と驚きの声を残し、「これをきっかけに、さらにステップアップしていってくれることを願っている」と今後に期待しました。