TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が5日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に新アシスタントとして初登場した。

冒頭、爆笑問題の太田光が「サンデーQ終わって、あわててこっち来たよ」と、同日が初回のTBSテレビ新番組「上田晋也のサンデーQ」をイジると、田中裕二がすかさず「上田じゃないんだよお前は」とツッコミ。このやりとりに篠原アナは思わず笑い声をもらしたが、「TBSアナウンサー篠原梨菜です」とあいさつした。

太田から「シノリーナ！セニョリータ！」と合いの手を入れられると、篠原アナは「マルゲリータ！」とノリ良く返答。太田に「今日の調子はどうですか」と聞かれると「今日は新馬戦なんで、ゲートを上手く出ます」と、競馬実況を務めるアナらしく解答した。

太田は「なるほど！」と応じたが、田中は「何を仕込んでたんですか！」と展開にびっくり。太田が「競馬担当だから。毎週、今日の調子はって聞くと、ウマに例えて、自分を」と説明すると、田中は「毎週！？大変だね」と苦笑。篠原アナは「だから、だんだん、たぶん、なくなってきたら、プールに通ったりするんです。坂を駆け上がったり」と話し、田中は「プール調教、坂路ね」と、競馬ワードを持ち出して納得した。

さらに太田は「さっき、若林さんも応援に。安住さんからも」と、放送前に篠原アナの同期の若林有子アナ、大先輩の安住紳一郎アナが激励に訪れたことを紹介。篠原アナは「ホントに、安住さんもいらしてびっくりして」と語ると、田中は「安住さん入ってきて『今日からなんでしょ？今日からなんでしょ？』って。（篠原アナが）『そうなんです』って言ったら『ヒーフー！ヒーフー！』って、よく分からないリアクションになっていた」と内幕を暴露した。

太田は「優しい先輩だよ」とフォローすると、田中は「最後、『とにかく大きな声ではっきりとね』って」と、安住アナのアドバイスも紹介。篠原アナは「基本のキ」と強調した。