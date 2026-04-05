◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）

巨人は大城卓三捕手の劇的な代打逆転３ランで連勝を飾った。今季初先発した井上温大投手が７回１失点の好投で初勝利。７回裏にエンドランで好機を広げ、代走＆代打策も的中と阿部慎之助監督の攻撃的な采配も光った。２点リードの９回に今季初登板となったマルティネス投手も、１点を失ったが今季初セーブを挙げた。巨人はこれで２カード連続勝ち越しとなり、貯金を１とした。

井上は昨季終盤に発症した左肘痛の影響でキャンプは故障班スタート。それでも、徐々に強度を上げるとファーム・リーグでは開幕投手を務め、３試合２勝０敗、防御率０・５３。１７イニングで２６三振を奪う圧倒的な投球を披露し、１軍に合流してきた。「ウエートを主にやっていて筋肉量を増やしてきた」と意気込んでいた。

１軍のマウンドでも、立ち上がりは圧巻だった。初回、先頭の牧をひざ元への真っすぐで見逃し三振。角度のあるクロスファイヤーに手が出ず、牧も思わず天を仰いだ。簡単に３者凡退に抑えると、３回まで１安打無失点。球速も１５０キロを超え、強気に押した。

４回も２者連続三振を奪ったが、続く佐野に痛恨の左越えソロを被弾。１点を先取された。

巨人打線は丸を「７番・右翼」で今季初のスタメン起用。昨日（４日）、今季最多の８得点と機能した佐々木＆増田陸の打順を繰り上げつつ、ベテランを入れてオーダーを組み換えたが、ＤｅＮＡ先発の石田裕をなかなか攻略できなかった。変化球でうまくかわされ、３回まで無安打無得点。４回２死から、ダルベックが粘って四球を選ぶと、５番に抜擢された佐々木が左前安打で続き一、二塁と好機を広げた。だが、ここで６番の増田陸が三ゴロに倒れ、得点できなかった。

だが巨人は０−１で迎えた７回、２死一塁から、エンドランを仕掛けて岸田がしぶとく中前へポテンヒット。一塁から代走・門脇が一気に三塁まで進んだ。ここで、阿部監督は井上に代えて代打・大城を指名。岸田にも代走の松本剛を送った。その松本剛が二盗を決めて二、三塁に。２番手・伊勢を足で揺さぶると、大城が打った瞬間、本塁打と分かる逆転３ランを右翼席へ運んだ。「自分も打った瞬間、いくと思った」という打球が高々と舞い上がり、大城が一塁へ向かいながら笑顔で跳びはねると、東京ドームは大歓声に包まれた。

結局、先発の井上は７回１失点の好投。７回裏に代打を送られたが、その大城が逆転３ランを放ち、今季初勝利が舞い込んだ。８回は大勢が３者凡退に抑え４試合連続無失点。２点リードの９回に今季初登板したマルティネスは、２死一塁から宮崎に右翼線へ適時二塁打を浴び１点差に迫られたが、最後は 蝦名を空振り三振に仕留め、今季初セーブを挙げた。