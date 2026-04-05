敵地ホッフェンハイム戦

海外サッカーのドイツ1部ブンデスリーガ・マインツのMF佐野海舟は4日、敵地ホッフェンハイム戦にフル出場し2-1の勝利に貢献した。球際の強さを見せ、フィジカルで相手を圧倒するシーンには、日本のファンも衝撃を受けている。

自陣でボールを奪った佐野。そのままボールを持って敵陣へ駆け上がるとファウルをもらった。圧倒的なフィジカルの強さで相手の攻撃を食い止めた。

スポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」公式Xが実際の映像を公開。ファンからは「中田英寿みたい」「ファールじゃないと止められない理不尽ボランチ」「まじで日本人離れしすぎてる」「佐野海舟W杯後メガクラブまじであるな」「海舟の強靭さエグい」「いよいよ化物じみてきたな！」などの声が上がった。

佐野は2024年7月にJリーグの鹿島からドイツ1部マインツへ完全移籍。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が発表した森保ジャパン招集メンバーの最新市場価値ランキングでは三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）。ここ約1年半で日本代表の主力に躍り出るなど、急成長を遂げた。



（THE ANSWER編集部）