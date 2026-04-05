タレント・布川敏和が2日、自身のインスタグラムを更新。かつての人気番組の同窓会ショットを投稿し、ファンを喜ばせた。



【写真】さすがGUTS 29年後も結束力ばっちりで出動 一糸乱れぬポーズ

「ウルトラマンダイナが 来年30周年を迎える！」と書き出した布川。「それに従い, スーパーGUTS の メンバーが 地球を守るために 何を行えば良いのか？ 本日 集結をしたのだ！」と続けた。



1997年にTBS系で放送された特撮「ウルトラマンダイナ」。宇宙で出会った"光"と一体化して変身する地球平和連合TPCの特捜チーム「スーパーGUTS」に所属する主人公アスカ・シン隊員をタレント・つるの剛士が演じ、ヒビキ隊長に俳優・木之元亮、布川はのちに副隊長に昇格するコウダ隊員を演じた。



「29年経った今でも ダイナを応援してくれている方々かたくさんいる事は 隊員の皆が日々感じています！ 何か 僕らで お返ししたいな！っとの思いがあり のミーティングでした！＆久々に会った それぞれのプライベートの現状報告！ はい, このメンバーが揃うと 全員が喋り倒して いくら時間があっても足りません！」と楽しい集まりだったことをうかがわせた。



会に参加したナカジマ隊員役の俳優・丈もインスタグラムを更新。「3人で歌い踊っていたコウダ隊員のフッくんも、歌の通り『ジタバタしない』で楽しく呑みます(笑)」と振り返るなど、出演者たちの様子を明かしている。マイ隊員を演じた女優・山田まりやは「今年29周年なんですが 今でもみんな超仲良し みんないっぺんに喋るし 声デカくてうるさいので 毎回個室探すの大変なんですが」と不変の結束力を動画つきで公開していた。



終電までミーティングは続いたそうで、布川は「結論は 来年 ドッカーン！っと ダイナミックにやりましょう！ってな, とりあえずの結論で 御開き~~~！ ダイナ·ファンの皆様, 乞うご期待ですよん！ なんかしら やりますんでぇ」と予告。主演・つるのもインスタグラムで「来年は全員隊員服に袖を通す！と約束したので 30周年はスーパーガッツ隊員服で集まります」と宣言していた。



布川は1965年生まれ、神奈川県出身。81年にTBS系ドラマ「2年B組仙八先生」で芸能界デビュー。82年に薬丸裕英、本木雅弘と結成したシブがき隊の「NAI・NAI 16」で歌手デビュー。母の82年組にあって同年のレコード大賞で最優秀新人賞に輝いた。88年にグループ解散。91年に女優・つちやかおりと結婚し、1男2女をもうけるも2014年に離婚している。



（よろず～ニュース編集部）