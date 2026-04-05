◇プロ野球 巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）

巨人は逆転勝利で2カード連続勝ち越しを決めました。

今季初先発の井上温大投手は、立ち上がりは3者凡退に抑えると、2回はセンターの佐々木俊輔選手がダイビングキャッチをみせるなど、バックも好守備で応え、3回まで無失点投球。4回に佐野恵太選手に高めのストレートをはじき返され、レフトスタンドへ先制のホームランを浴びますが、力強いストレートを軸に試合をつくります。

打線は、井上投手と同学年の石田裕太郎投手の前に3回まで無安打。4回に四球と初安打で2アウト1、2塁としますが、増田陸選手が内野ゴロに倒れて得点となりません。6回は、浦田俊輔選手や泉口友汰選手のヒットで1アウト1、3塁としますが、4番のダルベック選手のライナーが、一塁手のビシエド選手がダイビングキャッチに阻まれ、飛び出した一塁走者の泉口選手もタッチアウト、無得点に終わりました。

それでも7回、石田投手から2本の安打で2アウト1、3塁の好機。巨人は7回1失点の井上投手に代わり大城卓三選手を打席へ。DeNAは伊勢大夢投手を送り込みます。すると大城選手は3球目を完璧にとらえ、ライトスタンドへ確信の一発。今季初安打が逆転の3ランとなり、一気に試合をひっくり返します。

8回は大勢投手が無失点。9回は守護神のライデル・マルティネス投手が1点を返されますが、なんとか逃げ切り、ゲームセット。井上投手が今季初勝利、マルティネス投手は今季初セーブをあげました。

チームはDeNAに2勝1敗で勝ち越し。前カードの中日戦に続くカード勝ち越しで5勝4敗と貯金1としました。