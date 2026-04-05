「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）

中日の高橋宏斗投手が５点リードの七回に突然、崩れた。まさかの七回途中５失点ＫＯで試合を振り出しに戻されると、３番手の勝野がサンタナに勝ち越し２ランを被弾し、一挙７失点となった。

岩田に二塁打を浴び、続く増田のゴロを遊撃手の村松が痛恨の後逸。失策が記録されてピンチを広げてしまうと、伊藤に右前適時打を浴びて１点を失った。

さらに鈴木に左前打を浴び、無死満塁と厳しい状況に追い込まれた。球数も１１０球を越え高めに浮くボールも見受けられた中、武岡には押し出し四球を与えてしまい３点差に迫られたところで井上監督がベンチを出て交代を告げた。

なおも無死満塁で２番手の斎藤はワイルドピッチで３点目を献上。さらに長岡に右前２点打を浴び、１死も奪えずに降板。今季初のカード勝ち越しへ暗雲が立ちこめる結果となった。

そして３番手の勝野がサンタナに勝ち越しの２ランを被弾。まさかの展開に三塁ベンチは重苦しいムードに包まれた。

八回に満塁の好機を作るも打線が反撃できず、痛恨の３カード連続負け越し。開幕から９試合で２勝７敗とスタートダッシュに失敗してしまった。