「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）

ヤクルトが５点を追う七回に猛反撃。１死も奪われることなく一挙７得点で試合をひっくり返した。

先頭の岩田が二塁打を放って出塁すると、続く増田のゴロを中日の遊撃手・村松が後逸。まさかの失策で好機を広げると、伊藤が右前適時打を放って反撃ののろしをあげた。

さらに続く鈴木は左前打を放ち、無死満塁と高橋宏を攻め立てた。ここで武岡は冷静にボール球を見極めて押し出し四球をもぎとり、侍ジャパンにも選出された右腕を降板へ追い込んだ。

なおも無死満塁で２番手の斎藤はワイルドピッチで３点目を献上。さらに長岡が右前２点打を放ち、一気に試合を振り出しに戻した。池山監督もベンチを飛び出してガッツポーズを繰り出した。神宮球場も大歓声に沸き返った。

そしてサンタナが３番手の勝野から勝ち越しの２ランを放つと、ベンチで池山監督が狂喜乱舞。一つもアウトを奪われることなく、一挙７得点をマークした。

試合はそのまま逃げ切り、３カード連続の勝ち越しを決めた。お立ち台に立った同点打の長岡は「チーム全員が勝ちに飢えてます」と語ると、神宮球場が大きく沸いていた。