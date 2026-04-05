フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が４日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。日本ハム、阪神などで勝負強い打撃を持ち味に活躍した片岡篤史氏が登場した。

片岡氏は現役時代の最高年俸１億８０００万円。超セレブ生活の一部を振り返った。

「当時、何も分からへんのに。シャンパンはドンペリ、ワインはオーパス・ワン。そういうふうなことばかり覚えてしまったんですね。次の車も白いメルセデス・ベンツと。プール付きマンションだけはかなわなかったんですけど。それが一つの当時、カッコよさやったんですね」と話した。

日本ハム、阪神でプレーし、最高年俸４０００万円だった今成亮太氏は、片岡氏に「食事に何度も連れて行っていただきまして」と回想。片岡氏が記者と食事をしているときに偶然に出くわしたこともあり「邪魔しちゃいけないと思って、帰ろうと思ったんです。『失礼します』って言ったら（片岡氏から）『おう！座れ』って言っていただいて。その後、飲みに連れて行ってもらったんですよ」と話した。

つづけて「片岡さん、かっこいいなと思ってたら、座った瞬間にお店の人に『一番高いワインを』と。ジャケットをパッと羽織って。そんとき（カッコ良すぎて）『うわー』と思って…」と振り返った。浜田も片岡氏の男前すぎる振る舞いに「腹、立つわー！」と爆笑していた。