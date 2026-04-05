◇セ・リーグ 巨人3―2DeNA（2026年4月5日 東京D）

巨人の7年目左腕・井上温大投手（24）が5日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（東京D）で今季初登板初先発。7回3安打1失点8奪三振の快投で昨年8月23日のDeNA戦（東京D）以来となる今季初勝利をマークした。

岸田とバッテリーを組み、初回から直球主体の力で押す投球。同学年右腕・石田裕との投手戦を展開した。

4回、高めに浮いた149キロ直球を3番・佐野に左中間スタンドへ叩き込まれて1点先制を許した井上だったが、失点はこれだけ。

0―1で迎えた7回に井上の代打・大城が今季初安打となる逆転3ランを右翼スタンドに叩き込むと、ベンチで満面に笑みを浮かべた。

井上は2024年に8勝を挙げ、前年までの通算1勝からブレーク。チームの4年ぶりセ・リーグ制覇に貢献し、侍ジャパン入りも果たした。

自身初の開幕ローテーション入りとなった昨年も4月22日の中日戦（東京D）でプロ最多の14三振を奪い、8回3安打1失点で勝利投手になるなど順調なスタート。だが、シーズン終盤に左肘を痛めたこともあって4勝8敗、防御率3.70と不本意な成績に終わっていた。

それでも3月28日の2軍戦で11三振を奪って6回を零封するなど3試合に先発して17回2失点（自責1）の防御率0.53、26奪三振。この日の先発の座をつかんでいた。

この日の投球内容は7回で打者24人に対して89球を投げ、3安打1失点。8三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は150キロだった。

▼井上 粘り強く投げることができました。逆転してくれてうれしいです。大城さんありがとうございます。