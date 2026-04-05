日本人の半数近くが悩んでいるとされる花粉症。

解決に向けた切り札として、東京都が進める無花粉スギの開発が大詰めを迎えている。２０３０年に年間１０万本の生産を目指すという。１日の経済損失が２５００億円にも上るとの試算もある「国民病」の特効薬になるか。耳目が集まっている。（波多江一郎）

富山産と交配

都心から西に約５０キロ・メートル離れた東京都日の出町の山中。１本のスギの木を見上げた都農林総合研究センターの中村健一・緑化森林科長（６１）は「花の中には花粉が全くない」と誇らしげに語る。都が生んだ花粉が出ないスギ「心晴れ不稔（ふねん）」の原木だ。

開発が始まったのはおよそ２０年前。花粉症になった石原慎太郎知事（当時）の下、都は富山県で偶然見つかった花粉のないスギと、関東の気候に適した東京のスギとを掛け合わせ、花粉は出るものの無花粉の遺伝子も持つ６００本を作った。

さらに交配を重ねることで、理論上、２５％の確率で無花粉スギが誕生する。１３年に優良な６０本が山中に植えられ、生育状況が優れた１本が２０年、森林総合研究所林木育種センター（茨城県）で無花粉スギと認められた。昨年までに７本の原木が完成している。

都は住友林業（東京）と２４年に協定を結び、原木の小さな組織片から苗を作りだす手法で無花粉スギの大量生産に向けた研究を続ける。来春にも実際に植林し、成長度合いを確かめる。都内に広がるスギの人工林は約２万ヘクタール。３％の約７３０ヘクタールはすでに花粉が少ないスギに置き換えられており、都は新たに無花粉スギの林も増やしていく。

地域の特性に合わせた無花粉スギは富山県や静岡県など全国に約３０品種ある。ヒノキも同様に花粉症の原因となり、神奈川県は年間３０００本の無花粉ヒノキ生産を計画する。自身も花粉症で「心晴れ不稔」の名づけ親にもなった中村さんは「憂鬱（ゆううつ）な春でも、心が晴れるよう願いを込めた。今後も品種の多様化を進めたい」と話す。

損失２４５０億円

花粉症は、体内に入った花粉を異物と認識するアレルギー反応だ。花粉症の都民は１９９６年に１９・４％だったが、２０１６年には４８・８％に増えたと都は推定している。パナソニックによる昨年の調査では、花粉症に悩む人の９割近くが仕事に支障があると答えた。平均で１日３・２時間にわたり能率が下がるとし、時給などを基にした損失額は２４５０億円という。

産学連携の対策も進む。約３０年にわたって花粉を研究する東京農業大の小塩海平教授（５９）（植物生理学）は、花粉を放出する雄花のみを枯らす「花粉飛散防止剤」を民間企業と作った。菓子や化粧品にも使われるオレイン酸化合物を含んだもので、雄花のおよそ７割が枯死したという。小塩教授は各地のスギ林の上空から散布する実験を繰り返しており、２８年頃に農薬として登録したい考えだ。小塩教授は「花粉の飛散に県境はない。花粉症に悩む多くの人のため、国も費用を投じて横断的な対策を講じていくべきだ」と語る。

戦後に大量植樹

日本のスギ花粉症は、英国を中心とする牧草や米国のブタクサとともに「世界３大花粉症」と呼ばれる。中国などの周辺国では深刻化しておらず、小塩教授は戦後の植林政策が一因とみる。

国内初の患者が確認されたのは１９６０年代。戦後復興で木材需要が高まり、成長が速いスギの植林が各地で進んだ時期だ。安価な輸入材に押されたものの、木材の安定供給に必要とされており、国土の７割を覆う森林面積（２５０２万ヘクタール）のうち、スギとヒノキの人工林が２８％を占める。

花粉症の歴史は古い。西暦９００年頃にペルシャの医学者がまとめた「なぜ春バラの香りをかぐと鼻炎になるのか」という論文が残り、１８００年代の英国では「暑さが原因」「貴族階級特有の症状」などと信じられていた。地域を象徴する植物が発症元になる例が多く、北欧のシラカバ、ギリシャやスペインなどのオリーブ、インドでのサトウキビによる花粉症が知られる。

政府は「３０年後に花粉発生量を半減させる」とうたい、花粉が少ないスギへの植え替えや林業振興などを打ち出す。農林水産省は「スギ花粉米」を原料とする医薬品開発に力を入れる。遺伝子組み換えでコメに原因物質を蓄積させるもので、耐性がつくことによる症状緩和が期待できるという。今後２年ほどをかけて安全性の検証を進めていく。