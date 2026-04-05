飯能から大阪桐蔭、九州から横浜高校 加熱する有望中学選手のスカウティング 進むボーダーレス
2年生左腕の川本はセンバツ優勝の原動力になった(C)産経新聞社
第98回選抜高校野球大会の決勝は、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）に7−3で勝利し、4年ぶり5度目の優勝を成し遂げました。選抜大会の「V5」は東邦（愛知）と並んで史上最多。甲子園制覇は春夏通じて通算10度目で、大阪桐蔭の復権を強く印象づける大会になりました。
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現地で取材したスポーツライターは言います。
「優勝の原動力となったのは2年生左腕の川本晴大です。192センチ、95キロの恵まれた身体を駆使したフォームから、最速149キロの強いストレートが武器です。決勝の智弁学園戦では15三振を奪い、6安打3失点で完投勝ち。スカウトの間では『2年生ではあるが、この秋のドラフト候補の中に入れても、1位候補になり得る大器』との声も挙がっています」
その川本の出身地が、ネット裏の関係者の間では話題になっていました。
「川本は埼玉県飯能市の出身です。飯能市のある埼玉県の西部地区は野球の盛んなエリアで、2008年の選抜で甲子園準優勝に輝き、鳥谷敬さんら多くのプロを輩出した聖望学園などの強豪私学もあります。県内には浦和学院や花咲徳栄もありますし、実際に浦和学院もスカウティングには熱心だったとの話も聞きます。しかし、川本は大阪桐蔭を選びました。今回のVメンバーも近畿地区のみならず、福岡、熊本、広島、北海道など多岐に及んでいます。このように、強豪校にとってスカウティングのボーダーレス化が、よりいっそう進んでいるのです」
大阪桐蔭に限った話ではありません。有望中学球児にとって、現在の一番人気は横浜高校とも言われています。近年の甲子園における戦績や、プロのみならず東京六大学、東都大学の名門への進学実績を踏まえれば、進路先として選ばれるのは自然な話でしょう。
「今大会の『BIG3』に名を連ね、メジャー球団も注目する横浜高校のエース・織田翔希（3年）は北九州市の出身。強打のショートとして注目される池田聖摩（3年）は熊本の出身ですが、横浜高校の進学を決め、下級生の頃から中心メンバーとして奮闘しています」
「確かに夏の高校野球地方大会は県ごとに大会が開かれ、代表校が甲子園に出場するため、特にオールドファンは『おらが町』の出身者がメンバーに名を連ねて欲しいと思うかもしれません。しかし、忘れて欲しくないのは、中学生は自分の未来を切り開くために、覚悟を持って親元を離れ、強豪校の門を叩いているのです。『俺たちの県の学校を進路に選んでくれてありがとう』と応援するのが、分別ある大人の正しいやり方ではないでしょうか」（前述のスポーツライター）
確かに、よき指導者やよき環境を求めて、国内いや遠く海外へと拠点を移すのは、野球に限らずスポーツや芸術の世界ではよくあること。
多くの情報が飛び交うネット社会の中で、選択肢が近隣の高校に収まることなく、多岐に及ぶのは自然なことと言えるかもしれません。
自らが最大限に成長できる環境を求めて、スカウティングのボーダレス化は今後さらに、進んでいくことでしょう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]