◇パ・リーグ 日本ハム8ー2オリックス（2026年4月5日 エスコンF）

日本ハムはオリックスに8−2で逆転勝利を収め、今季初の4連勝。2−2の7回に万波中正外野手（25）が決勝の5号3ランを放った。03年以来23年ぶりの開幕から9試合連続本塁打とし、球団記録に並んだ。先発の有原航平投手（33）は7回2失点で復帰後初勝利を飾った。

有原は2回無死一塁、宗に2試合連発となる2号2ランを許し、先制点を献上した。4回に2エラーでランナーを背負ったが、三ゴロ、三併殺打と後続を打ち取った。

2点を追う6回2死一塁、田宮の左中間を破る適時二塁打で1点差とすると、奈良間も中越え適時三塁打で同点とした。高低差のある投球に苦戦していたたオリックス先発ジェリーを攻略した。

2−2の7回2死一、二塁。万波がオリックス2番手・ペルドモのスライダーを泳ぎながらも左翼席。5号3ランで逆転に成功。8回にも田宮が1号ソロ、五十幡の適時右前打、レイエスの中前適時打で3点を追加した。

有原は7回4安打2失点の粘投で、復帰後初勝利。打線は万波の5号3ラン、田宮の1号ソロで開幕9戦連続本塁打の球団記録に並んだ。開幕9試合で22本塁打と打線の勢いが止まらない。

▼万波 （5号3ラン）記憶にないです。