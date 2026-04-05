¡Ú LE SSERAFIM¡¦KAZUHA ¡Û¡¡¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡´Ú¹ñÈ¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¡¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹
LE SSERAFIM¤ÎKAZUHA¤µ¤ó¤¬5Æü¡¢¡ÖVIDIVICI ÆüËÜ¸ø¼°¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú LE SSERAFIM¡¦KAZUHA ¡Û¡¡¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡¡´Ú¹ñÈ¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¡¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹
ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òPR¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢KAZUHA¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢KAZUHA¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÄÌ¤º¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¥ß¥Ë¤Î¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿KAZUHA¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÎ¯¤áÂ©¤¬¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
à¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¿¤À¤¿¤ÀåºÎï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤Î¥¥á¤äÉÕ¤±¿´ÃÏ¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹á¤È½¢Ç¤¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤Ê¤É¤òÆü¡¹¤³¤Ê¤¹¡¢Â¿Ë»¤ÊKAZUHA¤µ¤ó¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Äá¤ÈÏÃ¤·¤¿KAZUHA¤µ¤ó¡£
à»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ªÄ¾¤·¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¥è¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¡¢È©¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤à¤Î¤«¡¢Êø¤ì¤Æ¤â±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥á¥é±Ç¤¨¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¤¿¤¯¤µ¤ó¸ü¤¯ÅÉ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÇö¤¯¡¢È©¤Î¥¥á¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çö¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈ©¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û